Fim da janela: confira o balanço de saídas e chegadas do Vitória

Chegou ao fim, na última terça-feira, mais uma janela de transferências nesta temporada. Um dos times que usaram bastante esse período de contratações foi o Vitória, que aproveitou a brecha para promover uma reformulação na equipe em busca de melhora no segundo semestre.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O Rubro-Negro foi agressivo nesta última janela depois de sucessivas frustrações no início deste ano, com derrota na final do Campeonato Baiano e eliminações precoces na Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Sob os olhares do novo executivo de futebol Gustavo Vieira, foram nove chegadas desde o começo de junho, de goleiro a atacantes. Até o técnico foi trocado, com a saída de Thiago Carpini para a chegada de Fábio Carille.

continua após a publicidade

Dois fatores, porém, chamaram a atenção: o alto número de estrangeiros por conta do preço elevado no mercado nacional, com quatro contratações de jogadores nascidos em outros países, e a demissão de Carille com pouco mais de um mês de trabalho marcado por irregularidades.

O Vitória, então, recorreu a soluções mais caseiras para reforçar o time profissional e trouxe o técnico Rodrigo Chagas, que assumiu o elenco profissional depois de trabalho no sub-20. Além disso, o Rubro-Negro "repatriou" atletas emprestados, como o zagueiro Camutanga e o volante Dudu.

continua após a publicidade

Contratações do Vitória na segunda janela:

Rúben Rodrigues - meia português (recebe poucas chances); Rúben Ismael - volante português (lesionado); Renzo López - atacante uruguaio (tem status de reserva); Aitor Cantalapiedra - meia atacante espanhol (reforço mais aproveitado); Romarinho - atacante (lesionado); Thiago Couto - goleiro (reserva); Ramon - lateral-esquerdo (titular); Camutanga - zagueiro (volta de empréstimo para ser titular); Dudu - volante (volta de empréstimo como mais uma opção para o meio-campo).

Quem deixou o Vitória?

Léo Pereira durante aquecimento do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Durante a janela de transferências, apenas dois jogadores saíram do Vitória: o atacante Léo Pereira e o meia Daniel Jr. Mas a "limpa" no elenco de olho neste segundo semestre começou antes mesmo da parada para o Mundial de Clubes. Por isso, aqui serão listados todos os jogadores que deixaram o Rubro-Negro de junho para cá.

Jogadores que saíram do Vitória:

Hugo - lateral-esquerdo (Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos); Fau - atacante (Ferroviária); Carlos Eduardo - atacante (Mirassol); Bruno Xavier - meia (Vila Nova); Janderson - atacante (Göztepe, da Turquia); Gabriel - goleiro (Sport); Gustavo Mosquito - atacante (Jubilo Iwata); Wellington Rato - meia (Goiás); Léo Pereira - atacante (Sport); Daniel Jr. - meia (Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal).

O Vitória só volta a campo a partir das 16h do dia 13 de setembro (horário de Brasília), um sábado, quando visita o Fortaleza, no Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.