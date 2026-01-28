Vitória e Remo estão escalados para estreia no Brasileirão

O Vitória já tem escalação definida para a estreia no Brasileirão. A partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), o Rubro-Negro recebe o Remo, no Barradão, com um time muito parecido em relação ao que entrou em campo no Ba-Vi do último domingo, em que o Bahia saiu vencedor por 1 a 0. Até o esquema de três zagueiros foi mantido.

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

A única mudança é a entrada de Matheuzinho na vaga do atacante Erick, que ficou no banco de reservas. Marinho, anunciado na última terça e já regularizado, não foi relacionado por Jair Ventura.

O goleiro Lucas Arcanjo, o volante Rúben Ismael, o zagueiro Edu, o lateral Claudinho e o atacante Renzo López estão no departamento médico e são desfalques para a equipe.

Vale lembrar que o esse será apenas o terceiro jogo do Vitória com a equipe principal em 2026, já que os três empates nas primeiras três rodadas do Baianão foram com um elenco alternativo.

Vestiário do Vitória no Barradão; veja abaixo a escalação contra o Remo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalações de Vitória e Remo

Neste cenário, o Vitória vai a campo com: Gabriel Vasconcelos; Zé Marcos, Camutanga e Riccieli; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Já o Remo de Juan Carlos Osorio começa com: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Kayky; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Jaderson; Pikachu, Alef Manga e João Pedro.

VITÓRIA x REMO

1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Remo: Premiere;

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).