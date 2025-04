Vitória e Flamengo se enfrentam às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, em jogo que pode marcar o reencontro de Carlinhos com o time carioca. O atacante, porém, dificilmente será titular, já que é considerado a terceira opção para o ataque do Rubro-Negro baiano neste momento.

Carlinhos em campo com a camisa do Vitória Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Além desse fator técnico, há uma questão contratual que pode impedir a atuação de Carlinhos no jogo deste domingo entre Vitória e Flamengo. O atleta chegou por empréstimo ao time baiano, que precisa pagar R$ 1 milhão para contar com ele em partidas contra o Flamengo. Vale lembrar que Carlinhos tem vínculo com o time carioca até o fim de 2026.

Ele chamou a atenção do Brasil durante o Campeonato Carioca do ano passado. Com desempenho acima da média, ele foi um dos destaques da campanha do Nova Iguaçu, finalista daquela edição, com nove gols e uma assistência em 14 partidas. O Flamengo prontamente se movimentou para contratar o atleta, que não conseguiu se firmar e ficou fora dos planos do clube.

A temporada de Carlinhos

Carlinhos antes da partida contra o Moto Club Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Apresentado no início de fevereiro, Carlinhos chegou para suprir uma lacuna no Vitória deixada por Alerrandro. Em busca incessante por um camisa 9, a diretoria rubro-negra chegou ao nome do atacante como uma das opções para essa posição carente no elenco.

No entanto, desde o acerto com o jogador, o treinador Thiago Carpini deixou claro que outra peça para a posição, além de Carlinhos, ainda era necessária.

- A gente ainda busca algumas posições, não só o Carlinhos. É um cara que vem, sim para ajudar, características que nos agrada muito. Nossa busca é por dois 9, o Carlinhos e mais um - disse Carpini à época.

Enquanto esse outro atleta não chegava, Carlinhos ganhou minutos com a camisa do Vitória e logo no seu primeiro jogo deixou uma boa impressão ao marcar um gol decisivo na vitória por 2 a 1 contra o Porto, pelo Campeonato Baiano. De lá para cá foram 14 partidas pelo Leão, três delas como titular (Atlético de Alagoinhas, Sport e Moto Club), e três bolas nas redes.

Concorrência no ataque

Carlinhos comemora gol contra o Moto Club Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Quando Carlinhos chegou, Fabrício Santos e Janderson revezavam na função de centroavante, mas este último assumiu a artilharia do time na temporada e ganhou mais espaço com Thiago Carpini. Carlinhos, com pouco minutagem, não conseguiu se firmar na equipe titular e foi para o fim da fila na briga pela vaga.

Agora a concorrência vai ficar ainda maior, já que o outro camisa 9 buscado pelo Vitória foi anunciado nesta útima semana. Trata-se do atacante Renato Kayzer, ex-Fortaleza, que assinou por dois anos e chega com status de dono da posição.