O Vitória está escalado para receber o Cruzeiro na noite desta quinta-feira, no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão. Com 10 pontos e próximo à zona de rebaixamento, o Rubro-Negro tem o importante retorno de Matheuzinho e Osvaldo ao time, enquanto Wellington Rato e Janderson não aparecem nem mesmo na lista dos relacionados.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O Vitória vai ter mudanças no time titular devido ao alto número desfalques. Ricardo Ryller, Lucas Halter e Janderson levaram o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e não estão à disposição. Dos três, apenas Halter é titular absoluto e deixa a vaga na defesa, ao lado de Zé Marcos, com Edu.

Wellington Rato em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Além deles, Wellington Rato também não aparece na lista de relacionados e é um dos nomes cotados para deixar o Vitória em meio à reformulação do elenco.

continua após a publicidade

Carpini ainda não tem Neris e Fabri à disposição contra o Cruzeiro, uma vez que a dupla ainda faz trabalhos específicos na fisioterapia em recuperação de problemas físicos. Já Raúl Cáceres, em transição, é dúvida.

Diante das ausências, Thiago Carpini convocou os jovens meias Lucas Lohan, de 18 anos, e Edenílson, de 19, que fazem parte das categorias de base do Vitória.

continua após a publicidade

Por fim, a equipe tem o retorno importante do meia Matheuzinho, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, além do atacante Osvaldo e do volante Willian Oliveira, ambos recuperados de lesão.

Matheuzinho em treino do Vitória antes da partida contra o Cerro Largo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e Cruzeiro

Diante disso, a escalação do Vitória para enfrentar o Cruzeiro é a seguinte: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Lucas Braga, Osvaldo e Renato Kayzer.

Já o Cruzeiro de Leonardo Jardim entra em campo com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero e Eduardo; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X CRUZEIRO

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A - 12ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de junho de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Correa (RJ)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

+ Presidente do Vitória projeta Arena Barradão para 50 mil pessoas: ‘Uma nova era’