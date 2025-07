O empate por 1 a 1 contra o Mirassol não foi o resultado ideal para o Vitória na noite deste sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão. Mas, apesar de seguir ameaçado pela zona de rebaixamento, há o que se comemorar depois de sair atrás do placar contra um dos times que virou sensação do campeonato.

Em entrevista coletiva depois da partida, o treinador destacou a dificuldade de jogar contra o Mirassol no Maião e elogiou a evolução da equipe.

— Muito difícil jogar aqui, há muitos anos venho e sei que não é fácil. Time bem armado, trabalho muito sério. Viemos muito concentrados, muito satisfeito com muitas coisas. Tivemos paciência para rodar a bola, faltam detalhes para ser mais agressivos, mas a gente está no caminho certo. Foi um período de cinco jogos com poucos treinos — analisou.

Carille fez seu quinto jogo pelo Vitória no duelo contra o Mirassol (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Destaques individuais do Vitória

Alguns atletas do Vitória se sobressaíram no empate agitado deste sábado, a exemplo de Baralhas, autor do gol, e Ronald, que voltou ao time titular e fez boa apresentação, com movimentações e participação nas jogadas ofensivas.

Carille exaltou o desempenho desses atletas e reforçou que o time tende a melhorar diante das opções que tem, a exemplo dos estrangeiros que chegaram recentemente e ainda passam por adaptação.

— Baralhas já conheço muito bem, torcedor se apaixona por sua luta, entrega. Ele fez um belo gol, é um guerreiro. Lucas Braga, como outros jogadores, acredito muito. Um cara que fez mais de 200 jogos pelo Santos vai dar alguma coisa aqui. Não tive Erick, Osvaldo, a gente vai ganhando, tem jogadores chegando, isso melhora o nível de competição e fica melhor para os jogos.

— Dei a mesma liberdade ao Ronald que dou ao Matheuzinho. Com o Ronald fica um time mais armador, com Matheuzinho o time finaliza mais. Ronald fez um excelente jogo e pode até ser usado com Matheuzinho perto do nove — concluiu Carille ao avaliar jogadores do Vitória contra o Mirassol.

Fábio Carille agora tem a primeira semana livre à frente do Vitória para prepara o time de olho na partida contra o Palmeiras, marcada para as 19h30 do próximo domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

— Vamos esperar a semana, quero descansar amanhã. A partir de terça vamos começar a pensar e trabalhar pensando no Palmeiras. Precisamos de folga, atletas precisam respirar.

