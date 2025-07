O Vitória entra em campo neste às 16h deste domingo (horário de Brasília) contra o Bragantino, pela 15ª rodada do Brasileirão, no Barradão. Enquanto o Rubro-Negro quer sair da zona de rebaixamento, o Massa Bruta briga pela liderança do campeonato.

Agenda do Vitória

Depois da partida contra o Bragantino, o Rubro-Negro enfrenta o Sport às 21h30 da próxima quarta-feira (horário de Brasília), também no Barradão, pela 16ª rodada. Neste domingo, antes do jogo, deve haver uma ativação na academia e a preleção, marcada para as 11h.

Fábio Carille comanda treino do Vitória no gramado sintético do Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Pepê pode entrar em campo

Depois de ser suspenso por quatro jogos pelo STJD devido à expulsão no Ba-Vi válido pela 9ª rodada do Brasileirão, o Vitória recorreu da decisão e conseguiu a liberação do volante Pepê esta partida contra o Fortaleza.

Ingressos Vitória x Bragantino

A venda de ingressos para a partida já está aberta para o público geral, que pode comprar tanto pela internet quanto em pontos físicos neste final de semana. A comercialização segue até às 18h de domingo, dia do jogo.

Reforços ainda não podem jogar

Aitor Cantalapiedra, Rúben Ismael e Rorinho ainda não podem estrear neste domingo porque ainda não foram totalmente regularizados, mas já treinam com o grupo.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Bragantino (16h do dia 20/07) - 15ª rodada do Brasileirão; Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) - 16ª rodada do Brasileirão; Mirassol x Vitória (18h30 do dia 26/07) - 17ª rodada do Brasileirão; Vitória x Palmeiras (20h30 do dia 03/08) - 18ª rodada do Brasileirão; São Paulo x Vitória (data e horário a definir) - 19ª rodada do Brasileirão.

