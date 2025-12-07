Vidente crava resultados de Vitória x São Paulo e Ceará x Palmeiras
Vidente previu como serão os jogos da última rodada do Brasileirão
A última rodada do Brasileirão promete grandes emoções na luta contra o rebaixamento. O Vitória busca escapar do Z-4 em duelo contra o São Paulo, enquanto o Ceará luta para se manter na primeira divisão em partida contra o Palmeiras. Todos os jogos da 38ª rodada aconteceram simultaneamente, neste domingo (7), às 16h (de Brasília).
Ao analisar como será o confronto entre Vitória e São Paulo, o vidente previu muito equilíbrio na partida, com o cenário em aberto. Segundo Luiz, o Leão da Barra irá se arriscar muito durante o jogo, mas pode ser recompensado por isso. Por outro lado, o Tricolor Paulista irá explorar os contra-ataques ao longo da partida.
Já para o confronto entre Ceará e Palmeiras, a previsão é de que o Alvinegro terá grandes dificuldades e que precisará de concentração e mobilização para evitar erros. Pelo lado do Alviverde, Luiz afirmou que o time paulista entrará para ganhar, mesmo que a partida não valha nada para a equipe no campeonato. De acordo com o vidente, um empate é improvável, visto que time de Abel Ferreira entra mais forte no jogo.
O Vitória, atual 17º colocado, encara o São Paulo, no Barradão, querendo fugir do Z-4. Por outro lado, o São Paulo ainda sonha com uma vaga na Pré-Libertadores. Já o Ceará, ocupa a 15ª posição, e também corre risco de ser rebaixado. A equipe cearense encara o Palmeiras no Castelão.
