Lucas Halter foi anunciado pelo Vitória em fevereiro deste ano como mais uma opção para construir um setor defensivo sólido para a temporada, mas aos poucos o zagueiro de 24 anos conquistou a confiança de Thiago Carpini e aproveitou a saída de Wagner Leonardo para virar o principal nome da defesa rubro-negra e herdar a faixa de capitão do time.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lucas Halter em ação contra o Atlético-MG Foto: Pedro Vale

Desde a sua chegada foram 14 jogos com a camisa vermelha e preta, todos eles como titular. A estreia foi no dia 16 fevereiro, contra o Jequié, pelo Campeonato Baiano. Halter precisou de pouco tempo para mostrar que seria uma peça fundamental para o elenco, e já no seu terceiro jogo, contra o Maranhão, pela primeira fase da Copa do Brasil, usou a braçadeira de capitão pela primeira vez.

Na partida seguinte, marcou seu primeiro gol, fora de casa, contra o Atlético de Alagoinhas, pela semifinal do Campeonato Baiano. Daí em diante Halter apresentou atuações regulares e foi titular nas principais partidas do Vitória na temporada. O seu parceiro de zaga mudou algumas vezes, mas ele nunca deixou de estar ali.

continua após a publicidade

Jogos de Halter pelo Vitória:

Partida Minutos em campo Vitória 2 x 0 Jequié (Baianão) 90' Fortaleza 1 x 2 Vitória (Copa do Nordeste) 90' Maranhão 0 x 1 Vitória (Copa do Brasil) 90' Atlético-BA 0 x 4 Vitória (Baianão)⚽ 90' Vitória 1 x 1 Altos (Copa do Nordeste) 90' Vitória 0 x 2 Náutico (Copa do Brasil) 90' Bahia 2 x 0 Vitória (Baianão) 90' Vitória 1 x 0 Sport (Copa do Nordeste) 90' Vitória 1 x 1 Bahia (Baianão) 90' Juventude 2 x 0 Vitória (Brasileirão) 90' Vitória 1 x 1 Universidad Católica (Sul-Americana) 90' Vitória 1 x 2 Flamengo (Brasileirão) 90' Defensa y Justicia 0 x 0 Vitória (Sul-Americana) 90' Atlético-MG 2 x 2 Vitória (Brasileirã)⚽ 90'

Nos jogos passados, Zé Marcos ganhou a vaga de Neris e faz a dobradinha com Halter na defesa. Foi assim no último domingo, quando o Vitória empatou contra o Atlético-MG por 2 a 2, no Mineirão, com um gol de Halter, seu segundo com a camisa do Leão. Em entrevista ao Lance!, ele comemorou a bola na rede e elogiou o desempenho da equipe fora de casa.

- Fico muito feliz por poder ter marcado mais um gol e ajudado a equipe. Apesar de não ser minha principal função, é sempre bom poder marcar gols quando temos a oportunidade. Foi um gol importante, em um jogo difícil contra um adversário extremamente qualificado e jogando fora de casa.

continua após a publicidade

- Conquistamos um ponto importante, mas ficamos com o sentimento de que poderíamos ter saído de lá com os três pontos. Ficamos duas vezes na frente do placar e acabamos sofrendo o empate. São situações que precisamos trabalhar e estamos em evolução, que é o mais importante - completou.

+ Auxiliar do Vitória elogia entrega do time e se inspira na retomada de 2024

Lucas Halter projeta sequência do Vitória

Halter em ação contra o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Campeão brasileiro e da Libertadores em 2024 pelo Botafogo, Lucas Halter saiu do clube carioca sob desconfiança, mas sabia que poderia encontrar no Vitória um novo caminho para a carreira. Ele foi indicado pelo próprio Thiago Carpini, que deu confiança ao jogador desde o início.

Agora o zagueiro, já tratado como o "xerife" do time por alguns torcedores, vê com otimismo os próximos jogos do Vitória, que vai em busca dos primeiros três pontos no Brasileirão e na Sul-Americana. E se depender de Halter, sem levar gols. A próxima partida está marcada para às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), contra o Fortaleza, no Barradão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

- Teremos agora uma sequência de jogos duros, mas faremos três dos próximos quatro em casa, com o apoio da nossa torcida. Sabemos como ela faz a diferença e contamos com isso para buscar os resultados positivos. O próximo compromisso é contra o Fortaleza, que já enfrentamos esse ano pela Copa do Nordeste no Castelão e conseguimos uma grande vitória. Mas foi um jogo que já ficou no passado, e precisamos nos concentrar ao máximo para conseguir um novo resultado positivo. É seguir trabalhando para construir uma boa sequência que nos dê confiança - finaliza o jogador.