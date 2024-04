É CAMPEÃO! Torcedores do Vitória comemoram título do Leão nas redes sociais

(Foto: Divulgação/Vitória)







Publicada em 07/04/2024 - 18:54

Com uma grande vitória por 4 a 3 no placar agregado, o Vitória se sagrou campeão do Campeonato Baiano pela 30ª vez na história. Em êxtase, os torcedores do Leão encheram as redes sociais de alegria e comemoraram o título. Confira!

