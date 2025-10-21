Titular desfalca Corinthians em treino visando duelo com o Vitória

O Corinthians segue com a preparação para o duelo contra o Vitória e treinou na manhã desta terça-feira (21), no CT Dr. Joaquim Grava. A atividade foi marcada pela ausência do goleiro Hugo Souza, poupado por dores no ombro direito.

continua após a publicidade

O atleta ficou em tratamento com a equipe de fisioterapia, em um setor interno das dependências do CT. O Corinthians não informou oficialmente se o goleiro tem alguma lesão. Por outro lado, André Ramalho e Carrillo participaram normalmente das atividades propostas por Dorival Júnior. A dupla concluiu a transição física.

Os jogadores iniciaram o treino com um aquecimento, no qual ocorreu uma atividade de um contra um. Após o primeiro trabalho, a comissão técnica promoveu trabalhos de enfrentamento coletivo, com confrontos de três contra quatro jogadores, com direito a contra-ataque.

continua após a publicidade

Na sequência, os jogadores fizeram um enfrentamento em campo reduzido. José Martínez, volante que ficou fora de algumas atividades após se ausentar dos treinamentos na preparação para o duelo com o Santos, participou normalmente.

Além de Hugo, André, volante recém-promovido das categorias de base, ficou fora do treino por uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Vitinho, que se recupera de uma cirurgia para correção de lesão no menisco medial direito, também foi ausência.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

José Martínez treinou normalmente com o grupo (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo jogo

O Corinthians encara o Vitória no próximo sábado (25), às 16h (de Brasília), no Barradão. No primeiro turno, as equipes empataram sem gols na Neo Química Arena. Os comandados de Dorival Júnior buscam a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, após bater o Atlético Mineiro na última rodada.

Atualmente, o clube alvinegro ocupa a 11ª colocação na tabela de classificação, com 36 pontos. A equipe está na zona de classificação à Sul-Americana.