Baralhas chega ao Ba-Vi como homem de confiança de Jair Ventura no Vitória

Uma das peças de confiança do técnico Jair Ventura no Vitória, o volante Baralhas deve ser um dos pilares do time no clássico contra o Bahia, marcado para as 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta, na sala de imprensa do Barradão, Baralhas explicou as expectativas para o Ba-Vi decisivo e afirmou que o jogo é mais importante para o Vitória do que para o próprio Bahia.

— Sim [é mais importante para nós que para o Bahia]. Temos que fazer nosso melhor, sabemos da situação do clube no campeonato e precisamos dar o máximo — sintetizou o camisa 44.

Baralhas, volante do Vitória, em entrevista coletiva no Barradão, antes do Ba-Vi (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Relação antiga com Jair Ventura que se fortalece no Vitória

Baralhas foi titular nos três jogos do Vitória sob o comando de Jair Ventura, e tamanha confiança não apareceu à toa. O volante trabalhou junto com o treinador no Atlético-GO ao longo das temporadas 2023 e 2024 e foi fundamental para o esquema de jogo. Jair, inclusive, chegou a elogiar Baralhas em entrevista coletiva e relembrou a trajetória no Dragão. Nesta quarta, o jogador também reforçou essa parceria que ganha mais um capítulo no Vitória.

— A gente trabalhou junto, é o treinador que eu consegui muitos feitos lá no Atlético-GO. É um ânimos importante que dá para o elenco, é experiente. Sabe também montar um bom sistema defensivo, que é marca registrada dele — destacou Baralhas.

Estacionado na 17ª posição, com 25 pontos, o Vitória não tem a chance de sair da zona de rebaixamento nesta rodada, mas um resultado positivo no clássico desta quinta recoloca o time no "bolo" novamente e reacende as esperanças na Toca do Leão.

— A nossa concentração deve ser a mesma do início ao fim, para não acontecer erros nos finais dos jogos. Temos que estar ligados do início ao fim para não dar margem a erros — completou.