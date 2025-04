- Prometi a mim mesmo que dedicaria a eles cada conquista minha. Carrego esse fardo comigo. Eles jamais serão esquecidos, isso é por eles Felipe Cardoso, durante a premiação do Campeonato Baiano

O dia 8 de fevereiro de 2019 nunca vai sair da mente de Felipe Cardoso. A tragédia que ceifou a vida de dez jovens no Ninho do Urubu, complexo de treinamentos do Flamengo, foi vista de perto pelo atacante, que atualmente tenta a volta por cima na carreira com a camisa do Vitória e pode estrear em partidas da Série A justamente contra o Rubro-Negro carioca às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão.

Felipe Cardoso aquece antes de partida contra o Juventude Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Aos 22 anos, Felipe Cardoso, um dos sobreviventes do Ninho do Urubu quando estava no Flamengo, já passou por muitos traumas na curta carreira que tem no futebol. Além de toda a dor que envolveu a tragédia do Ninho do Urubu, o atleta ficou mais de um ano longe dos gramados por complicações da Covid-19 e, quando voltou a atuar, teve a trajetória mais uma vez paralisada ao romper o ligamento cruzado anterior do joelho quando estava no Bragantino. Foram mais nove meses sem jogar.

Carreira promissora

Apesar de todas as barreiras, Felipe Cardoso consguiu superá-las e continua em ascensão no futebol. Promessa desde os tempos de base, ele chegou a ser camisa 10 do Santos e do Bragantino e foi lapidado como uma joia pelo Santa Cruz, clube pelo qual fez sua primeira atuação profissional no ano passado. Ele também teve passagem breve pelo Metropolitano-SC antes de chegar ao Atlético de Alagoinhas em 2025.

Felipe se destacou com a camisa do Carcará no Campeonato Baiano, fez quatro gols e deu duas assistências em campanha de superação da equipe, que caiu nas semifinais para o Vitória, clube que viria a ser a nova casa do jogador. Durante a premiação do torneio, ele foi eleito a revelação, o melhor meia e o artilheiro do Baianão.

Números de Felipe Cardoso como profissional:

Santa Cruz (2024): oito jogos; Metropolitano-SC: (2024): dois jogos; Atlético de Alagoinhas (2025): dez jogos, quatro gols e duas assistências; Vitória (2025): um jogo.

Felipe Cardoso recebe premiações do Campeonato Baiano Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Novo reforço do Vitória

Todo esse destaque chamou a atenção do Vitória, que acertou um empréstimo com Felipe Cardoso até o final de 2025. Empolgado com a primeira oportunidade profissional em um clube de Série A, o meia somou seus primeiros minutos na partida contra o Moto Club, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, quando o Rubro-Negro poupou alguns atletas antes da estreia pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

- Para mim é um orgulho. Cheguei na Bahia, fiz ótimo campeonato [baiano] e ter me consagrado artilheiro também com outros companheiros. Orgulho imenso estar aqui e fazer parte dessa história - disse em entrevista de apresentação pelo Vitória.

Relacionado na primeira rodada contra o Juventude, Felipe espera uma primeira oportunidade na competição nacional, que pode vir justamente contra o ex-clube.

Para um sobrevivente do Ninho do Urubu quando defendia o Flamengo e passou por adversidades na carreira, esse é um período especial para Felipe Cardoso, não só pela oportunidade no Vitória, mas pelo momento pessoal. O jogador será pai em breve e, depois de ver tantas vidas serem perdidas em uma tragédia, verá uma nova surgir em seu entorno, uma prova de que a trajetória do atleta passa por uma nova fase, que pode ganhar capítulos ainda melhores neste domingo.