O Cerro Largo, do Uruguai, é um time de pouca experiência internacional que veio a Salvador em busca da sua primeira vitória em competições continentais. Lanterna do grupo B, a equipe não passa por um bom momento, mas quebrou o jejum de quatro jogos sem vencer na última sexta-feira e chega embalado para enfrentar o Vitória às 21h30 desta quarta (horário de Brasília), no Barradão, pela terceira rodada da Sul-Americana.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Equipe do Cerro Largo comemora vitória contra o Peñarol Foto: Divulgação / Cerro Largo

Fundado em novembro de 2002, o clube tem 12 participações em torneios continentais: dez na Sul-Americana e duas na Libertadores. O saldo, porém, é negativo. Até agora, são cinco empates, sete derrotas e nenhuma vitória. Nesta edição da Sul-Americana, o Cerro Largo tem uma derrota e um empate e enfrenta o Vitória em busca o primeiro triunfo para sair da lanterna do grupo.

O time manda seus jogos no estádio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, na cidade de Melo, que fica a cerca de 60 quilômetros da fronteira entre Brasil e Uruguai.

continua após a publicidade

Como chega o Cerro Largo?

Cerro Largo em ação Foto: Divulgação / Cerro Largo

Depois de quatro jogos seguidos sem vencer, o Cerro Largo se recuperou na última sexta-feira ao bater o River Plate (URU) em casa por 1 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Uruguaio, com gol do meia Matías Mir. O resultado deixou a equipe na oitava posição do Torneio Apertura, com 17 pontos.

Antes disso, porém, o Cerro vinha de derrotas para Boston River, Universidad Católica e Nacional, além de um empate contra o Defensa y Justicia. Dois desses jogos, contra a Católica e o Defensa, foram pela Sul-Americana, resultados que levaram o time uruguaio a amargar a lanterna do grupo B, com apenas um ponto.

continua após a publicidade

Vale lembrar que o Cerro disputou a fase preliminar da Sul-Americana e passou do Danubio nos pênaltis após empatar por 2 a 2.

Últimos cinco jogos do Cerro Largo:

Cerro Largo 1 x 0 River Plate (URU) - Campeonato Uruguaio;

Boston River 1 x 0 Cerro Largo - Campeonato Uruguaio;

Universidad Católica (EQU) 3 x 1 Cerro Largo - Sul-Americana;

Cerro Largo 0 x 4 Nacional - Campeonato Uruguaio;

Cerro Largo 0 x 0 Defensa y Justicia - Sul-Americana.

+ Confira time provável e desfalques do Vitória contra o Cerro Largo

Quem é o treinador?

Técnico Danielo Núñez puxa a equipe do Cerro Largo Foto: Divulgação / Cerro Largo

Em conversa com o Lance!, o jornalista Oscar Cross, da rádio El Espectador, explicou que Danielo Núñez, atual treinador do Cerro Largo, tem vasta experiência no clube, sendo esta a terceira passagem dele pela equipe.

O profissional de 60 anos dirigiu o Cerro de 2012 a 2014, depois de 2019 a 2023 e agora dá sequência a um trabalho que começou no ano passado. São, ao todo, nove temporadas de serviços prestados. Entre uma passagem e outra ele também defendeu as cores do Clube Atlético Cerro e do Bella Vista.

Nesta temporada, Danielo comandou o Cerro Largo em 15 jogos, com quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas.

Os destaques da equipe

Goleiro Gino Santilli comemora defesa de pênalti contra o River Foto: Divulgação / Cerro Largo

Segundo Oscar, da rádio El Espectador, os principais destaques da equipe são o goleiro Gino Santilli, que pegou um pênalti nos acréscimos na última vitória do time, os atacantes Leandro Otormín e Julián Contrera, além dos meias Nicolás Bertocchi, artilheiro da equipe uruguaia na temporada com cinco gols, e Sebástian Assis.

É assim que chega o Cerro Largo contra o Vitória para tentar quebrar um tabu histórico na noite desta quarta e embalar de vez na temporada para sair da lanterna do grupo B da Sul-Americana.