Carpini elogia atuação heróica de Renato Kayzer: ‘Foi importante’

O Vitória venceu o Vasco por 2 a 1, no Barradão, em uma partida que a equipe contou com um herói improvável para conquistar o resultado: o atacante Renato Paiva, que marcou duas vezes e ajudou o Leão a conquistar seu segundo triunfo na competição. Além disso, essa foi sua estreia na competição.

Essa foi justamente a estreia do centroavante pelo clube. Ele foi contratado pelo Rubro-Negro Baiano em abril, mas ficou 45 dias afastado das quatro linhas por conta de uma lesão que sofreu na coxa direita e estava se recuperando.

Após a partida, Thiago Carpini exaltou o faro de gol do atacante e sua atuação. Além disso, ele também revelou que só planejava que o jogador atuasse por cerca de 20 há 25 minutos em campo e explicou que o colocou em campo, pois o momento do jogo pedia a entrada de um camisa 9 em campo.

- A gente vinha em uma construção. A gente precisava resgatar a competividade, criar mais chances. E isso vinha acontecendo. E o Kayzer tem capacidade de colocar a bola para dentro do gol. E foi acima da capacidade física. Planejava 20 a 25 minutos. E com um jogador a menos imaginei que a gente teria poucas chances e precisava ter um cara eficiente. Era o momento do 9 que nós tanto esperávamos. Ficamos felizes com a estreia dele não só pelos gols, mas a maneira que ele consegue sustentar e dar folga ao time. E não fica só no jogo de transição. Foi importante - Explicou Carpini em sua coletiva.

Renato Kayzer comemora em Vitória x Vasco, no Barradão (foto: Walmir Cirne/AGIF)

Coletivo é elogiado

O técnico Thiago Carpini tratou de elogiar a estreia do centroavane. No entanto, ele também elogiou a grande atuação coletiva de sua equipe que para ele teve uma "virada de chave" após semanas semanas de dúvidas e resultados ruins.

- Enaltecer a estreia do Kayzer e todo o coletivo. O Baralhas é outro cara que treinou com o grupo só na quinta-feira. Ontem treinou sem poder encostar a cabeça na bola. Entrou bem, assim como o Fabrício, Mosquito. Espero que esse jogo tenha sido uma virada de chave após calvário, dúvidas. Se o grupo não estivesse tão fechado com o comandante a gente teria absolvido muita coisa de fora. A energia de quem saiu, quem entrou. Mostra que temos um caminho.

Após sair da sequência de cinco jogos sem vencer o Vitória voltará a campo na próxima quarta-feira para reencontrar o Cerro Largo, do Uruguai, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu.