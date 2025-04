Ex-jogador com passagens por Cruzeiro, Fluminense e Vitória morre aos 41 anos

Ex-jogador com passagens por Vitória, Cruzeiro e Fluminense, Leandro Domingues morreu nesta terça-feira (1), aos 41 anos. O ex-atleta, que atuava como meio-campista, lutava contra um câncer no testículo desde 2022, quando se aposentou do futebol profissional.

Além dos clubes da Série A, Leandro Domingues também somou passagens por Portuguesa, Nagoya Grampus-JAP, Kashiwa Reysol-JAP, Yokohama FC-JAP e Betim-MG. O jogador conquistou seis Campeonatos Baianos pelo Vitória, além de um estadual pelo Cruzeiro.

A Federação Bahiana de Futebol emitiu uma nota de pesar nas redes sociais.

"Consternada com o falecimento do Sr. Leandro Domingues Barbosa, ex-atleta profissional com passagem marcante pelo Vitória, a Diretoria desta entidade se solidariza neste momento de dor e tristeza com seus familiares e amigos.

Em virtude deste sentimento, o presidente da FBF determina que no jogo Vitória x Flamengo, válido pelo Brasileirão 2025, e nos jogos da 2ª rodada do Baianão Sub-20 - Edição 2025, a serem realizados nos dias 5 e 6 de abril, seja obedecido um minuto de silêncio em homenagem póstuma", trouxe a nota.

