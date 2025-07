O Vitória não treina nesta quinta-feira e embarca para o interior de São Paulo, onde enfrenta o Mirassol, no estádio Maião, às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Vitória

O Vitória faz o último treino antes de enfrentar o Mirassol às 16h desta sexta (horário de Brasília), no estádio Teixeirão. A delegação rubro-negra volta para Salvador neste domingo.

+ Reforço do Vitória, Rúben Ismael realiza sonho no Brasil e destaca: ‘Sou raçudo’

Este dia na história

O dia 24 de julho de 2023 foi marcante para o torcedor do Vitória. Na última partida do primeiro turno da Série B, o Leão bateu a Chapecoense, no Barradão, com gol de Léo Gamalho aos 43 minutos do segundo tempo. Foi o resultado que sacramentou o título símbolico da primeira metade do campeonato e pavimentou o caminho rumo à única conquista nacional do clube.

Léo Gamalho comemora gol contra a Chapecoense (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Time feminino

As Leoas da Barra seguem, nesta quinta-feira, a preparação para a partida contra o Mixto, marcada para as 20h do dia 6 de agosto (horário de Brasília), no Mato Grosso, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Um dos destaque do time rubro-negro, Iana, camisa 10 e capitã do Vitória, foi convocado para a Seleção Brasileira de Fut-7 pela sexta vez. Ela coleciona dois títulos da Copa América e um da Copa Intercontinental, além de ter sido a segunda colocada na Copa do Mundo da modalidade.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Mirassol x Vitória (18h30 do dia 26/07) - 17ª rodada do Brasileirão; Vitória x Palmeiras (20h30 do dia 03/08) - 18ª rodada do Brasileirão; São Paulo x Vitória (data e horário a definir) - 19ª rodada do Brasileirão; Vitória x Juventude (data e horário a definir) - 20ª rodada do Brasileirão; Flamengo x Vitória (data e horário a definir) - 21ª rodada do Brasileirão.

