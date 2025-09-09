Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 09/9/2025
Rubro-Negro segue preparação para enfrentar o Fortaleza
O Vitória segue com a semana livre para treinamentos antes da partida contra o Fortaleza, marcada para as 16h deste sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Agenda do Vitória
O elenco começa as atividades às 14h desta terça-feira (horário de Brasília) e segue nessa rotina até quinta. Na sexta, o treino será pela manhã e o embarque para a capital cearense à tarde.
+ Base em evidência: treinador do Vitória deve dar mais espaço aos garotos
Futebol de base
Com rodadas padronizadas, os times sub-15 e sub-17 do Vitória entram em campo na manhã desta terça-feira pelo Campeonato Baiano, ambos contra o Estrela de Março. Enquanto o sub-15 joga às 9h no CT do Barradão, o sub-17 entra em ação às 10h30, no mesmo local.
Basquete do Vitória
O Vitória já conhece seus adversários tanto no grupo adulto quanto no sub-23 do Campeonato Baiano de Basquete. A equipe segue preparação nesta terça de olho na estreia, marcada para o próximo domingo.
Grupo adulto:
Salvador Basket
Dolphins Basquete
ABS Simões Filho
CEPE
UFBA
EC Bahia
NBJ
Grupo Sub-23:
Fênix Bahia
Amigos do Ivã
Unifacs
Basquete Mariense
Salvador Basket
EC Bahia
Academia TBJ
CEPE
Finance
Próximos jogos na agenda do Vitória
- Fortaleza x Vitória (16h do dia 13/09) - 23ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Fluminense (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão;
- Grêmio x Vitória (11h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Ceará (19h do dia 2/10) - 26ª rodada do Brasileirão;
- Vasco x Vitória (16h do dia 05/10) - 27ª rodada do Brasileirão.
