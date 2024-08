Assista os melhores momentos da classificação do São Paulo sobre o Nacional-URU pela Libertadores

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 22:18 • São Paulo (SP)

O São Paulo está classificado para as quartas de final da Libertadores. Empurrado por sua torcida, que lotou o Morumbis, o time paulista venceu o Nacional-URU por 2 a 0, com gols de Bobadilla e Calleri, e segue vivo em busca da taça do torneio. Na próxima fase da competição continental, o Tricolor vai enfrentar o Botafogo, que eliminou o Palmeiras. Veja os melhores momentos do jogo no player do topo da página.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo