O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1 no clássico deste domingo (29), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Tricolor abriu o placar com Lucas, de pênalti, Arboleda ampliou no segundo tempo e André Silva fechou ao placar nos acréscimos. Com dois jogadores a menos, Fagner e André Ramalho, o Alvinegro ainda conseguiu diminuir com Yuri Alberto já na reta final da partida. Veja os melhores momentos do jogo no player de vídeo do topo da página.

