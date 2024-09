Copiar Link

Publicada em 15/09/2024 - 18:48

O Palmeiras venceu o Criciúma por 5 a 0 no Allianz Parque, neste domingo (15), em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Os gols do jogo foram marcados por 'Flaco' López, Felipe Anderson, Tobias Figueiredo (contra), Estêvão e Raphael Veiga. Veja os melhores momentos do jogo no player de vídeo do topo da página.

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras 5x0 Criciúma

Campeonato Brasileiro - 26ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

4️⃣ Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS)

🎦 VAR assistente: Michael Correia (RJ)

🥅 Gols: 'Flaco' López (1'/1ºT) (1-0), Felipe Anderson (aos 15'/1ºT) (2-0), Tobias Figueiredo (contra, aos 18'/1ºT) (3-0), Estêvão (aos 7'/2ºT) (4-0) e Raphael Veiga (aos 32'/2ºT).

🟨 Cartões amarelos: Walisson Maia (aos 15'/2ºT) e Tobias Figueiredo (aos 18'/2ºT) para o Criciúma.

🟥 Cartões vermelhos: Caio Paulista (aos 21'/2ºT) para o Palmeiras.

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Fabinho, aos 35'/2ºT) e Maurício (Vanderlan, aos 26'/2ºT); Estêvão (Dudu, aos 35'/2ºT), Felipe Anderson (Raphael Veiga, aos 26'/2ºT) e 'Flaco' López (Rony, aos 26'/2ºT).

CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Claudinho (Dudu, no intervalo), Tobias Figueiredo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Newton, Patrick de Paula (Marquinhos, aos 33'/2ºT) e Barreto (Felipe Matheus, no intervalo); Matheusinho; Yannick Bolasie (Allano, aos 18'/2ºT) e Arthur Caíke (Felipe Vizeu, aos 39'/2ºT).