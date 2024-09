Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 15:12 • Porto Alegre (RS)

O Atlético-MG venceu o Grêmio por 3 a 2, de virada, neste domingo (1º), em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão, na Arena do Grêmio. Martín Braithwaite e Franco Cristaldo (aos 32 e aos 41 minutos do primeiro tempo, respectivamente) abriram 2 a 0 para o Grêmio. Na segunda etapa, Gustavo Scarpa (aos 26 minutos), Brahian Palacios (aos 50) e Eduardo Vargas (aos 51) viraram para o Alvinegro.

Veja os melhores momentos do jogo no player do topo da página.

