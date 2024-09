Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 21:54 • Campinas (SP)

O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 2 a 1, na noite deste sábado (28), e assumiu a liderança provisória do Brasileirão - por pelo menos meia hora, até que fosse dado o apito inicial do jogo do Botafogo contra o Grêmio. Raphael Veiga marcou dois gols de pênalti e garantiu a vitória à equipe comandada por Abel Ferreira. Pelo lado do Galo, Hulk foi o responsável por balançar as redes. Veja os melhores momentos do jogo no player do topo da página.

