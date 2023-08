O Internacional é o primeiro semifinalista da Libertadores. Nesta terça-feira (29), o Colorado voltou a vencer o Bolívar com mais uma atuação de ouro de Enner Valencia: 2 a 0, com dois gols do equatoriano. Dessa forma, o Colorado volta à semifinal da competição após oito anos e aguarda o vencedor da eliminatória entre Olimpia x Fluminense. Veja os melhores momentos da partida!