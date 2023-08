Os gols de Valencia fizeram com que o Colorado acabasse com o jejum de oito anos sem chegar a semifinal da principal competição de clubes do continente. A última vez que atingiu este nível da Libertadores foi em 2015, quando foi eliminado pelo Tigres, do México. Na época, o ídolo colorado Rafael Sóbis era jogador da equipe mexicana.



+Premiação da Libertadores 2023: veja quanto vale a vaga na semifinal