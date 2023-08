O Internacional conseguiu uma vitória valiosa na noite desta terça-feira (22) pelas quartas de final da Libertadores. Diante da temida altitude de La Paz, o Colorado venceu o Bolívar por 1 a 0, no estádio Hernando Siles, e joga pelo empate na próxima semana, no Beira-Rio, para avançar à semifinal da competição. O único gol do jogo foi marcado por Enner Valencia, ainda no primeiro tempo. Clique no player acima e confira os melhores momentos.