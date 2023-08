Na final do Paulsitão 2023, o Palmeiras encarou o modesto Água Santa, e com uma folha salarial 22 vezes maior do que o time de Diadema, acabou sendo derrotado por 2 a 1 no primeiro jogo da decisão. Por competência do alviverde imponente, a segunda decisão foi uma goleada por 4 a 0 e o Verdão ficou com o bicampeonato Estadual.