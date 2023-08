No Hernando Siles, o Bolívar martelou do início ao fim, mas viu o Internacional ser efetivo e vencer por 1 a 0. Enner Valencia foi o responsável pela vitória com gol de contra-ataque. A vantagem deixa o Inter com o direito de jogar por empate na volta. O Bolívar precisa vencer a partir de dois gols. Se vencer pela vantagem mínima, a vaga será definida nos pênaltis. O jogo da volta está marcado para a próxima terça-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre.