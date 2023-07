O Flamengo largou na frente na semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta (26), o Rubro-Negro venceu o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, com gols de Gabigol e Thiago Maia. O atacante ainda desperdiçou um pênalti. A volta será no Maracanã, no dia 16 de agosto. Clique no player acima e veja os melhores momentos da partida!