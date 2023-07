A partida de volta da semifinal da Copa do Brasil será disputada no dia 16 de agosto, no Estádio Jornalista Mário Filho, às 21h30 (horário de Brasília). Com vantagem, o Flamengo tentará superar o Grêmio com o apoio de sua torcida e carimbar a vaga na final. Quem se classificar irá enfrentar o vencedor do duelo entre Corinthians e São Paulo, que terminou 2 a 1 para o Timão no primeiro jogo.