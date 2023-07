Wesley é titular absoluto da lateral-direita desde que Jorge Sampaoli assumiu o Flamengo, e vem em franca evolução com o técnico argentino. Apesar de ainda viver altos e baixos, o jogador foi um dos melhores em campo nesta quarta-feira (26) e não sentiu o peso do duelo. No entanto, após comemoração do gol do Fla, Wesley foi punido com o cartão amarelo e, como estava pendurado, está fora da próxima partida.