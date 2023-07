>!QUE PERIGO! Com apenas dois minutos, Luis Suárez roubou a bola no círculo central, viu o Flamengo mal posicionado, com goleiro fora da área, e finalizou por cobertura. A bola passou à direita do gol.



>JOGADAÇA E GOL DO FLAMENGO! Wesley arrancou pelo meio, tirou a marcação e trabalhou com Bruno Henrique. O camisa 27 deu uma bela assistência para Gabigol, que abriu o placar na Arena do Grêmio.



>!GABIGOL PERDE PÊNALTI! Pouco após o gol, o Flamengo teve um pênalti claríssimo a favor. Gabigol foi na bola, mas desperdiçou a cobrança e parou na defesa de Gabriel Grando.



>EXPULSÃO NO GRÊMIO! Kannemann recebeu segundo cartão amarelo ainda aos 14 minutos do segundo tempo e deixou o Grêmio, que estava atrás do placar, com um a menos em meia hora de partida.



>PERDEU, PEDRO! INCRÍVEL! Nos acréscimos, o atacante fez uma bela jogada individual dentro da área, limpou a marcação e saiu na cara de Grando, mas finalizou mal e desperdiçou a chance de colocar um pé na final da Copa do Brasil.