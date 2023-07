O Flamengo foi até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, nesta quarta-feira (26), no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Em um jogo de grande atuação coletiva, o Rubro-Negro foi superior ao Tricolor, marcou dois gols e largou em vantagem na briga por uma vaga na final. O técnico Jorge Sampaoli enalteceu a partida do Fla.