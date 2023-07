No jogo que encerrou a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Goiás e Grêmio ficaram no empate em 1 a 1 no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Matheus Babi, aos 31 minutos do segundo tempo, abriu o placar para o Esmeraldino, mas André, nos acréscimos, marcou para o Tricolor Gaúcho e decretou a igualdade. Veja os melhores momentos no player acima.