O Flamengo sofreu, mas conseguiu uma virada importante no Brasileirão. Neste sábado (29), o Rubro-Negro derrotou o Atlético-MG por 2 a 1, no Independência, com um show de Arrascaeta. O uruguaio marcou um golaço de falta e deu um passe milimétrico para Wesley sentenciar o triunfo. Paulinho abriu o placar para o Galo. Veja no player acima os melhores momentos da partida.