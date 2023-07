>Olho no Brasileirão! Assine o Prime Video e acompanhe todos os jogos do seu time do coração!



UM TEVE A BOLA, O OUTRO, AS CHANCES



O contexto geral do compromisso tinha o time visitante com mais tempo sendo o detentor da posse de bola, mas não apresentando uma movimentação ou mesmo troca de passes suficientemente rápida e precisa para abrir o sistema defensivo do Goiás. Por sua vez, o Esmeraldino também tinha dificuldades em sair do ambiene onde precisava se preocupar mais em fechar os espaços do que, necessariamente, trazer problemas a retaguarda gremista. Porém, mesmo assim, os breves momentos em que o trabalho no ataque dos anfitriões foi executado, Morelli e Sander tiveram as melhores finalizações contra o gol de Gabriel Grando.



SUBIU A PRESSÃO



No segundo tempo, o cenário da partida sofreu uma drástica modificação onde foi o Esmeraldino a equipe que assumiu a responsabilidade de ter mais tempo a bola nos pés e adotar postura de maior agressividade para a criação ofensiva. Todavia, apesar do alto número de finalizações em comparação ao seu adversário, parecia faltar uma chance mais aguda, já que constantemente via as finalizações serem bloqueadas.



SE NÃO DEU PELO CHÃO...



Com este cenário mais complicado no sentido de elaboração de jogadas em troca de passes, coube a uma jogada aérea e com a ação de um estreante da noite para o placar ser inaugurado pela representação de Goiânia. Após batida de escanteio no lado esquerdo por parte de Guilherme, Matheus Babi se aproveitou do porte físico e ganhou da marcação para cabecear no extremo canto esquerdo de Gabriel Grando, estufando as redes do Grêmio.