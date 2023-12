VEJA MAIS RESPOSTAS DO TÉCNICO WILLIAM BATISTA:

RETROSPECTIVA DE 2023

- Desde que iniciamos esta trajetória juntos, se colocarmos que foi em novembro do ano passado, tendo primeiro a Copa Xerém, depois a Copinha, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Recopa, OPG e depois fechamos com o Atlântico, tudo isso deu 40 jogos. Conquistamos cinco destes oito campeonatos. Foi fruto de uma transformação de um grupo de jogadores. Queríamos que eles se transformassem numa equipe, que conseguíssemos valorizar todo o talento individual que cada um deles tem de maneira coletiva. Dia pós dia conseguimos com que, de fato, tivéssemos uma equipe. Temos até uma frase: "Todo mundo é importante, mas ninguém faz falta". Isso acabou trazendo evolução aos jogadores de maneira individual e a consequência foram os resultados coletivos e expressivos de títulos. Ter mais títulos do que derrotas. Como grupo estamos muito felizes com isso. Mas temos um discurso interno entre nós de que apesar de todos os títulos, não são as vitórias que nos definem como equipe, mas sim a nossa conduta, o que fazemos, como trabalhamos, gostamos um do outros, como a gente desfruta o dia a dia. Isso é o que nos define. O resultado acaba sendo uma consequência de tantas coisas boas que vivemos na temporada como equipe e como grupo.