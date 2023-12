Eleito pelo Lance! como a melhor contratação do Vasco em 2023, Vegetti não só marcou gols que garantiram a permanência do time na Série A, mas também alcançou uma marca expressiva. O argentino foi o artilheiro do time, conseguindo a quinta melhor média pelo Cruz-Maltino, levando em consideração cada edição do Brasileirão por pontos corridos. A competição tem a fórmula atual de disputa desde 2003.