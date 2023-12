Vegetti foi contratado pelo Vasco junto ao Belgrano, que é considerado um clube de pequeno/médio porte. Mesmo assim, o atacante conseguiu ser o artilheiro do último Campeonato Argentino com 13 gols, jogando as 27 rodadas. No Brasileirão, foram 10 gols em 21 jogos. O jogador explicou as diferenças entre as competições.