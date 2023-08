Logo na segunda rodada do returno, o Vasco terá a oportunidade de encerrar um tabu de vitória contra o Palmeiras, rival que não vence desde 2015. Nos clássicos com Flamengo e Fluminense, o Cruz-Maltino também convive com um incômodo jejum. O Rubro-Negro não é derrotado em Brasileiros desde 2015. Já o Tricolor não perde por qualquer competição desde 2019.