O Vasco se reapresentou nesta terça-feira, no CT Moacyr Barbosa, após ganhar um dia de folga, descanso merecido depois da vitória sobre o Grêmio, no último domingo, em São Januário. No treino, debaixo de chuva, titulares e reservas foram a campo. As novidades foram as presenças de Puma Rodríguez e Jair, que foram desfalques no último jogo.