O discurso empolgante do auxiliar técnico Emiliano Díaz, filho de Ramón Díaz, serviu como combustível para o Vasco vencer o Grêmio, no último domingo, em São Januário. As palavras do profissional inflamaram os jogadores na última roda antes de subir para o campo de jogo. Emiliano destacou todo o trabalho feito desde a chegada da comissão técnica e citou o impactou da má fase nos familiares dos atletas.