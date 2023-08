O Vasco entrou em contato nesta terça-feira com os administradores do Maracanã e solicitou o estádio para jogar contra o Atlético-MG, no dia 20 de agosto, às 11h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada pelo "ge" e confirmada pelo Lance! A partida será a primeira após o fim da punição imposta ao clube pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que proibiu a presença de público em quatro jogos por causa dos incidentes ocorrido após a derrota para o Goiás, em São Januário.