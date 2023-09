Foi no sofrimento, mas o Vasco conquistou uma vitória essencial na noite desta segunda (25) pelo Brasileirão. No Independência, o Cruz-Maltino derrotou o América-MG por 1 a 0, com gol de Jair no apagar das luzes. Com o resultado, o time treinado por Ramón Díaz subiu para 15º, com 26 pontos, e saiu da zona de rebaixamento. O Coelho é o 19º, com 17. Veja os melhores momentos da partida no player acima.