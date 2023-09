O técnico Ramón Díaz vibrou com a vitória do Vasco, sobre o América-MG, por 1 a 0, no Independência, mas ficou na bronca com o desempenho do time. O treinador valorizou a saída do Cruz-Maltino da zona de rebaixamento, mas criticou a atuação da equipe, que precisa jogar melhor do que jogou para se manter fora do Z4.