- Nosso primeiro tempo foi perfeito, perfeito. O Vasco não conseguiu fazer nada e veio a expulsão. Com todo respeito... eu não estou aqui para criticar ninguém, nem ele deu falta no lance. Pode ter certeza que o Vasco não cai, não. Com tudo que estão fazendo, o Vasco não cai. Não quero tirar os méritos do Vasco. Parabenizo a torcida do Vasco que fez uma grande festa, mas pode ter certeza que o Vasco não cai não, com tudo que tão fazendo. Lógico que tenho que tomar cuidado nas minhas falas aqui, mas não pode fazer isso. Poxa, o que o Abatti (árbitro) fez aqui não pode fazer não. É muito fácil tirar o Vasco do que tirar o América, e é isso que vão fazer. Pode ter certeza, se tiver que criar algo pra tirar (do rebaixamento), vai tirar. Todo mundo sabe do futebol brasileiro. Não vão deixar -, desabafou.