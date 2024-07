VÍDEO: Philippe Coutinho é festejado por torcida do Vasco

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 14:35 • Rio de Janeiro

O meio-campista Philippe Coutinho foi apresentado diante dos torcedores do Vasco em São Januário neste sábado (13). Depois de anos no exterior, o jogador está de volta ao clube que o revelou.

➡️ Apresentado no Vasco, Coutinho reforça amor e promete honrar a camisa em retorno

O evento preparado para festejar o retorno do ex-Seleção Brasileira contou com o estádio em festa. Antes de dedicar palavras de emoção e promessas de honra à camisa cruz-maltina, Coutinho foi ovacionado ao pisar no gramado. Confira no vídeo acima a reação dos vascaínos.

🔙 A VOLTA DO CRAQUE

Depois de 14 anos, Philippe Coutinho está de volta à Colina. Em 2010, um ainda jovem jogador de 18 anos foi negociado junto à Inter de Milão. Posteriormente, viria a passar por Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, Aston Villa e Al-Duhail, antes de acertar o retorno ao Rio de Janeiro.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A expectativa do torcedor vascaíno em ver o meia em campo não deve durar muito. Já na próxima rodada do Brasileirão, Coutinho estará disponível para fazer sua estreia na segunda passagem. O jogo em questão está marcado para quarta-feira (17), quando o Vasco visita o Atlético-GO, às 19h (horário de Brasília)

Philippe Coutinho é ovacionado por torcedores do Vasco em São Januário (Foto: Reprodução / X)