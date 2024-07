Arte de divulgação. (Foto: Divulgação/Vasco)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 13/07/2024 - 06:11 • Rio de Janeiro

Philippe Coutinho está de volta ao Brasil após 14 anos atuando no futebol europeu. O Cria da Colina deixou o Vasco com apenas 18 anos, em 2010, e tem uma carreira extensa nas principais ligas do Velho Continente.

O meia já estreou com a camisa cruz-maltina, aos 16 anos, vendido para a Internazionale, da Itália. Por isso, jogou todos os jogos em solo brasileiro como se fosse o último, e rapidamente caiu nas graças da torcida. Na época, o astro atuou em 43 jogos, marcou cinco gols e distribuiu duas assistências.

Pela Inter, Coutinho teve uma passagem sem muitas oportunidades. Chegando jovem em julho de 2010, apesar de ter feito bons jogos, não conseguiu uma boa sequência como titular e, por muitas vezes, sequer entrava em campo. Ao todo, ele fez 47 jogos, cinco gols e quatro assistências.

Philippe Coutinho faz sua estreia no futebol europeu aos 18 anos pela Inter de Milão. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Sendo pouco utilizado na Itália, o meia foi emprestado para o Espanyol, onde o fez recuperar a confiança, com uma boa sequência e o preparou para o futebol europeu. Pelo clube, Phelippe fez 16 jogos e cinco gols, em apenas uma temporada. Em 2013, voltou para a Itália com o sentimento de estar mais preparado.

– Jogar alguns meses com frequência foi fundamental. Ganhei mais velocidade, voltei mais esperto e melhor fisicamente. Sou outro jogador agora. O tempo que passei lá (no Espanyol) me ajudou a provar as minhas próprias habilidades dentro de campo. - contou o meia-atacante, em entrevista ao jornal italiano Gazetta dello Sport, ao voltar da Espanha.

TÍTULOS NO FUTEBOL ITALIANO

Supercopa da Itália: 2010

Copa da Itália: 2010–11

Em seguida, Coutinho foi brilhar no campeonato inglês. Foi aí que ele viveu o auge da sua carreira. No Liverpool, o meia se tornou um dos principais jogadores da equipe pelas próximas cinco temporadas, alcançando a Seleção Brasileira, ao lado de Neymar. Ao todo, foram 201 jogos, 54 gols e 43 assistências.

Ao se destacar na Premier League, o atleta voltou ao futebol espanhol para jogar no Barcelona, em 2018, que pagou 142 milhões de libras esterlinas (R$ 622 milhões, nas cifras da época). Por lá, o jogador completou 106 partidas, com 25 gols e 14 assistências. Convivendo com muitas lesões, o meia não conseguiu ter uma boa sequências e foi emprestado ao Bayern de Munique na temporada seguinte.

TÍTULOS PELO BARCELONA

LaLiga (2017/2018 e 2018/2019)

Supercopa da Espanha (2018)

Copa del Rey (2017/2018)

No futebol alemão, Philippe Coutinho chegou em uma temporada vitoriosa, conquistando uma Tríplice Coroa. Mas apesar de entrar bem nas partidas e entregar números, não conseguiu conquistar a vaga de titular. Philippe Coutinho disputou 38 partidas pelo Bayern, marcando 11 gols e dando nove assistências. Sua principal partida talvez tenha sido a semifinal da Champions League contra o Barcelona, quando marcou dois gols.

Ao fim da temporada, o presidente do Bayern agradeceu pela passagem do jogador, que retornou ao Barcelona em 2020.

– Queremos agradecer a Philippe Coutinho. Com a sua criatividade e excelente técnica deu um impulso ao nosso jogo nesta temporada na qual conquistamos a Tríplice Coroa. - afirmou o presidente do conselho de administração do clube, Karl-Heinz Rummenigge.

Coutinho conquista a Champions League pelo Bayern de Munique em 2020. (Reprodução: Instagram/@phil.coutinho)

TÍTULOS PELO BAYERN DE MUNIQUE

Champions League (2019/2020)

Bundesliga (2019/2020)

Copa da Alemanha - (2019/2020)

Em 2022, Coutinho retornou ao futebol inglês pelo Aston Villa. Apesar de um início promissor, o jogador novamente lidou com uma sequência de lesões que o impediram de ter uma boa sequência no clube. Pelo Villa, foram 43 jogos, 6 gols e 3 assistências. Em seguida, foi emprestado ao Al-Duhail, no Qatar, onde ficou apenas uma temporada, antes de retornar ao Brasil. Foram 23 jogos, 8 gols e 4 assistências.

CONFIRA NÚMEROS COMPLETOS NO FUTEBOL EUROPEU

⚔️454 jogos (332 titular)

⚽107 gols

🅰️69 assistências

⏰165 mins p/ participar de gol

🏆8 títulos

