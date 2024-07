Coutinho é apresentado pelo Vasco em São Januário (Foto: Reprodução / X)







Escrito por João Brandão • Publicada em 13/07/2024 - 13:47 • Rio de Janeiro

Em São Januário, Philippe Coutinho foi apresentado diante dos torcedores do Vasco. O camisa 11 reforçou seu amor pelo clube e relembrou sua história com a camisa da equipe carioca.

- Nem nos meus melhores sonhos, nunca imaginei ter uma volta assim tão festejada. Estar aqui nesse campo é um filme que passa na minha cabeça, porque desde os meus 7 anos até os 15, 16, passava atrás dessas grades para chegar ali todo dia nas categorias de base, depois do treino ia para a escola... passa um filme na minha cabeça. Via grandes ídolos como o Pedrinho, sempre foi meu sonho fazer parte disso, estar aqui de novo diante de vocês, então muito obrigado - afirmou Coutinho.

Durante o discurso, Philippe também falou sobre o carinho dos torcedores vascaínos ao longo de sua carreira, mesmo jogando em outros países, e deixou no alto as expectativas de sua segunda passagem na Colina.

- Queria agradecer a vocês, torcedores. Em vários momentos, vocês foram importantes pra mim, me apoiando. Mesmo diante, eu sentia o amor de vocês. Muito obrigado. Espero do fundo do meu coração conseguir honrar essa camisa aqui dentro de campo - completou.

Presidente do Vasco, Pedrinho também esteve na chegada ao lado do meia-atacante. O mandatário agradeceu o esforço do jogador para retornar ao clube em que foi criado.

Na quarta-feira (17), Coutinho pode fazer sua estreia pelo Vasco contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão. O atleta chega como principal reforço do Cruz-Maltino no ano, com a responsabilidade de manter a equipe longe da zona do rebaixamento, e até mesmo empolgar em uma possível briga por vagas continentais, já que o time ocupa a 11ª posição da liga.

Philippe Coutinho beija o escudo do Vasco em apresentação aos torcedores (Foto: Reprodução / X)