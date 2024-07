Philippe Coutinho em campo pelo Al-Duhail, do Qatar, na temporada de 2023. (Foto: Karim Jaafar/AFP)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 13/07/2024 - 08:11 • Rio de Janeiro

Philippe Coutinho está de volta ao Vasco após 14 anos, por empréstimo de um ano com o Aston Villa. Neste sábado (13), o Cria estará de volta à São Januário para ser apresentado aos torcedores. A casa estará cheia para o evento de apresentação, às 11h (de Brasília). O clube informou nesta sexta que os ingressos foram esgotados.

Após passagem pelo Aston Villa, o meia foi emprestado para o Al-Duhail, do Qatar, onde atuou por apenas uma temporada antes de retornar ao Brasil. Pelo clube, o jogador fez 23 jogos, com oito gols e quatro assistências.

No Al-Duhail, Coutinho se mostrou com uma qualidade altamente ofensiva, diferente do que vinha mostrando no Aston Villa, contrastante ao armador distante do gol. O atleta era um dos principais jogadores da equipe do Oriente Médio e o clube reconhecia essa importância do então camisa 9 no elenco.

O último gol do Cria da Colina foi no dia 13 de maio, quando também marcou a sua última partida pelo clube árabe, na vitória por 3 a 2 sobre o Al-Arabi, pelas quartas de final da Copa do Emir. O meia marcou aos 25 minutos e deixou a partir aos 81 minutos. Um aspecto importante foram as lesões, perdendo menos de cinco partidas por problemas médicos.

Desde então, de férias, o jogador seguiu com os treinos para se preparar para sua volta ao Vasco. O novo camisa 11 da Colina já está regularizado no BID e pode estrear pelo Cruz-Maltino. Agora, o jogador precisa começar a treinar com a equipe até ganhar ritmo para voltar a atuar no futebol brasileiro.