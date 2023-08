Com a chegada de Dimitri Payet, anunciado neste domingo (13), o Vasco ganhou mais um estrangeiro no elenco. Agora são nove no total, entre jogadores nascidos na França, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai.



Os estrangeiros no elenco do Vasco:



✔️ o lateral-direito Puma Rodríguez (Uruguai)

✔️ o zagueiro Capasso (Argentina)

✔️ o volante Medel (Chile)

✔️ o volante Galarza (Paraguai)

✔️ o meia Carabajal (Argentina)

✔️ o meia Payet (França)

✔️ o meia-atacante Orellano (Argentina)

✔️ o atacante Sebastian Ferreira (Paraguai)

✔️ o atacante Vegetti (Argentina)



